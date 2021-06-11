OnePlus 7 и OnePlus 7T получили свой последний апдейт

Сегодня компания OnePlus запускает открытую бета-версию OxygenOS 11 Open Beta 5 для серии смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7T по всему миру. Согласно официальному объявлению, это последняя публичная бета-версия на базе Android 11 для этих четырех смартфонов. Прежде всего, вместе с OxygenOS 11 Open Beta 5 смартфоны Oneplus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro получают свежий патч безопасности от мая 2021 года, который не позволит злоумышленникам использовать возможные дыры в безопасности операционной системы. Кроме того, что неудивительно, производитель вместе с запуском свежей беты предоставляет ряд различных улучшений для своей прошивки на основе Android 11.

Судя по журналу изменений, который, возможно, хранит далеко не все улучшения, бета-версия прошивки на основе Android 11 привносит в первую очередь исправление проблемы совместимости с приложениями для одиннадцатой версии ОС — ранее пользователи жаловались, что некоторые приложения банально не работают из-за несовместимости пакетов. Также была повышена общая стабильность работы смартфона, улучшено соединение Wi-Fi, повышена скорость загрузки приложения «Галерея», доработаны анимации и частота кадров экрана. Дополнительно производитель отметил ряд улучшений, связанных с потреблением энергии батареи — ранее у некоторых моделей наблюдалась повышенная прожорливость. В самое ближайшее время обновление данных смартфонов должно прилететь по воздуху — проверяйте раздел настроек.