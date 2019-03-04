OnePlus 7 имеет дисплей без засечек и всплывающую камеру

Появились предполагаемые рендеры флагманского телефона OnePlus 7.

Новинка не будет иметь каплевидного выреза благодаря использованию всплывающей камеры. Реализация несколько похожа на Oppo Find X . Говорят, что вместе с тонкими рамками соотношение экрана к корпусу телефона составляет 95%! Дисплей немного больше на 6,5 дюйма по сравнению с 6,4-дюймовым OnePlus 6T.

Ожидается, что OnePlus7 будет поставляться с тройной настройкой камеры, которая выровнена по вертикали, состоящей из стандартного объектива, сверхширокоугольного объектива и телеобъектива. Внутри Qualcomm Snapdragon 855, оперативная память объемом не менее 6 ГБ, внутренняя память объемом 128 ГБ, порт USB-C и аккумулятор емкостью 4150 мАч. Анонс новинки ожидается в мае или июне.