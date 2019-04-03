OnePlus 7 слили в сеть

Довольно часто сливают информацию о будущих смартфонах производители чехлов. Ведь им производители присылают не только свои устройства в виде чертежей или даже тестовых образцов, но и рендеры, чтобы те могли подготовить рекламную кампанию. Это дает возможность запустить линейку аксессуаров сразу после старта продаж устройства, для некоторых покупателей это важно. Именно таким вот образом в сеть слили смартфон OnePlus 7, который вроде как вскоре должны анонсировать официально. На фото видно, что гаджет получит более современный дизайн корпуса и странные разъемы на одном из торцов продукта. Выглядит смартфон весьма привлекательно, но такой слив сильно бьет по прибыли устройства и в целом ничего хорошего не приносит новинке.