OnePlus 7 смартфон среднего уровня

Компания OnePlus выпустила смартфон с мощной характеристикой. Электронная начинка устройства основана на флагманском процессоре Snapdragon 845. Арсенал памяти представлен солидным флэш-массивом на 512 ГБ и внушительным объемом ОЗУ – 10 ГБ. Также OnePlus 7 оснащен симметричным портом USB-C и дисплеем с размером диагонали 6,21 дюйма и разрешением стандарта Full HD+.Блок состоит из четырех датчиков, которые разбиты на две пары. Между ними размещена фотовспышка на светодиодах, а также система лазерной автофокусировки. Лицевая сторона оформлена в духе современных тенденций. Дисплей окружен рамками минимальной ширины, в углу имеется круглый вырез для селфи-камеры.О стоимости смартфона пока неизвестно.