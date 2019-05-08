OnePlus 7 стоит 560 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета появились официальные фотографии смартфона OnePlus 7, которые вроде как слили инсайдеры. Конечно, пока что рано говорить о надежности данной информации, но теперь еще один весьма известный источник сообщил, что за базовую модель флагмана попросят всего 560 долларов. Это крайне дешево по нынешним меркам, ведь практически каждый второй смартфон топового уровня продается за 1000 долларов или даже дороже. В этом плане OnePlus 7 просто уделает своих конкурентов и можно будет с уверенностью сказать, что гаджет лучше даже самых сильных игроков рынка. Вопрос лишь в инновациях, которые в него засунут, ведь кроме цены нам нужны еще какие-то поводы, чтобы влюбиться в устройство и купить его.