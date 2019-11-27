OnePlus 7T Pro McLaren Edition сравнили с Samsung Galaxy Note 10+

Профильное издание PhoneBuff, известное своими тестами смартфонов провело сравнение скорости работы OnePlus 7T Pro McLaren Edition и Samsung Galaxy Note 10+. Оба смартфон имеют очень схожие характеристики: операционная система, почти одинаковые процессоры, разрешение дисплеев и 12 ГБ оперативной памяти. По сути, разница между ними может быть только лишь из-за оптимизации оболочек One UI или OxygenOS. Судя по видео, оба флагмана оптимизированы одинаково хорошо, поскольку они показали почти идентичные результаты.