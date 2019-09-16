OnePlus 7T (Pro) будет представлен 10 октября

OnePlus объявил, что представит серию OnePlus 7T в Европе 10 октября - через три недели с четверга. Событие 10 октября проходит в Лондоне, а также в Гааге, на которые можно приобрести билеты. В дополнение к событиям, также будет прямые трансляции.
Ожидается, что и OnePlus 7T, и версия Pro - получат процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Обычный 7T будет иметь доступ к трем камерам, включая 48-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельную и 12-мегапиксельную.
В дополнение к Snapdragon, OnePlus 7T получит 855+ 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. AMOLED экран будет иметь размер 6,55 дюйма, что немного отличается от размера OnePlus 7. Будет добавлена батарея емкостью 3800 мАч. OnePlus 7T Pro получит тот же экран, что и OnePlus 7 Pro, 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти и батареей емкостью 4085 мАч.