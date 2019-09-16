OnePlus 7T (Pro) будет представлен 10 октября

OnePlus объявил, что представит серию OnePlus 7T в Европе 10 октября - через три недели с четверга. Событие 10 октября проходит в Лондоне, а также в Гааге, на которые можно приобрести билеты. В дополнение к событиям, также будет прямые трансляции.

Ожидается, что и OnePlus 7T, и версия Pro - получат процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Обычный 7T будет иметь доступ к трем камерам, включая 48-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельную и 12-мегапиксельную.

В дополнение к Snapdragon, OnePlus 7T получит 855+ 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. AMOLED экран будет иметь размер 6,55 дюйма, что немного отличается от размера OnePlus 7. Будет добавлена ​​батарея емкостью 3800 мАч. OnePlus 7T Pro получит тот же экран, что и OnePlus 7 Pro, 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти и батареей емкостью 4085 мАч.