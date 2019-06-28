OnePlus 7T Pro может получить камеру под дисплей и 5G

OnePlus 7T Pro - это следующий флагман от OnePlus, который выйдет к концу 2019 года и принесет улучшения в уже впечатляющий OnePlus 7 Pro. Также ожидается, что компания выпустит более доступную модель OnePlus 7T наряду с Pro.

Компания является частью большой семьи китайских производителей телефонов, а ее дочерняя компания Oppo активно инвестирует в совершенно новые типы телефонов. Несколько дней назад OPPO продемонстрировал технологию, где фронтальная камера находится под дисплеем. Теперь говорят, что OnePlus 7T Pro может быть одним из первых устройств с этой технологией. Кроме того, кажется, что 7T Pro получит 5G по умолчанию.