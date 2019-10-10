OnePlus 7T Pro представлен официально

Сегодня компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 7T Pro, количество нововведений в котором может многих разочаровать. Если OnePlus 7T получил множество изменений относительно OnePlus 7, то OnePlus 7T Pro оказался почти полной копией OnePlus 7 Pro. Единственное существенное изменение – процессор Snapdragon 855 Plus вместо Snapdragon 855, что даст небольшой прирост в производительности. Что до OnePlus 7T Pro McLaren Edition, то он отличается расцветкой устройства, упаковки и аксессуаров, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также специальным чехлом в комплекте поставки.

В качестве операционной системы в новинках будет использовать Android 10 с оболочкой OxygenOS 10. OnePlus 7T Pro оценен в 700 фунтов стерлингов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, а 7T Pro McLaren Edition обойдется в 800 фунтов стерлингов.