OnePlus 7T Pro занял 13 место в рейтинге DxOMark

Специалистов DxOMark оценили камеру смартфона OnePlus 7T Pro.

Специалисты DxOMark отменили следующие плюсы при съемки фото: это яркие цвета, точную целевую экспозицию, широкий динамический диапазон и хорошую детализацию. К К плюсам съемки видео отменили следующие плюсы: это точную выдержку, быстрый и точный автофокус, а также приятные цвета.

К минусам отнесли: шумы и артефакты, желтые тона и сдвиги кадров на видео при ходьбе.

В результате OnePlus 7T Pro получил 114 баллов: 122 за фото и 96 за видео. Это 13 место в общем рейтинге DxOMark.