OnePlus 7T оказался очень хрупким

На просторах интернета есть пользователь, который занимается тестом прочности всех смартфонов на рынке. Зовут этого пользователя JerryRigEverything и он вот недавно провел детальный тест прочности смартфона OnePlus 7T. Оказалось, что гаджет довольно хрупкий и его очень легко согнуть даже в той ситуации, где другие гаджеты даже и не думают изгибаться или трескаться. Вероятно, производитель хотел снизить вес гаджета и ради этого уменьшил толщину каркаса или просто такой материал мягкий получился. Но, в итоге, класть смартфон в задний карман штанов не стоит, ведь любое даже малейшее физическое воздействие вынудит ваш смартфон сломаться и ремонт обойдется очень уж дорого. Все же экран тут очень большой, современный и дорогостоящий.