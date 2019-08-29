OnePlus 7T получит тройную камеру и дисплей с частотой 90 Гц

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о смартфоне OnePlus 7T, официальный анонс которого может состояться 26 сентября. Смартфону прочат 6,55-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц, каплевидный вырез для фронтальной камеры, круглый блок основной камеры с тремя модулями на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с частотой до 2,96 ГГц и графикой Adreno 640, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3800 мАч.