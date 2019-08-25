OnePlus 7T с тройной камерой показали на рендерах и видео

Авторитетный искатель утечек Onleaks поделился качественными рендерами и видео флагманского смартфона OnePlus 7T который еще не был представлен официально. Изображения подтверждают предыдущие слухи о том, что аппарат получит тройную камеру в необычном круглом блоке. При этом дизайн передней панели не отличается от предшественника OnePlus 7 – все тот же каплевидный вырез для фронтальной камеры, узкие боковые рамки и довольно заметная нижняя рамка. Утверждается, что смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, а его размеры равны 161,2:74,5:8,3 мм.