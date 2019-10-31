OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro выйдут в 2020 году

На просторах интернета появилась информация о смартфонах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, которые обещают показать во втором квартале 2020 года. Стоит отметить, что это данные от весьма авторитетного пользователя, который практически всегда точно указывает даты релизов и прочую информацию о смартфонах. Вероятно, компания OnePlus и правда выпустит свои смартфоны нового поколения примерно летом 2020 года, что вполне логично. В сентябре и октябре 2019 года производитель показал свои новые устройства и теперь пришло время дать пользователям купить новинки и опробовать их, а потом уже выпускать совершенно новые гаджеты с более продвинутыми характеристиками и новыми функциями. Что вы ждете от нового флагмана OnePlus и каков должен быть дизайн?