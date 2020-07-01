OnePlus 8 получил уникальную функцию

Смартфон OnePlus 8 стал первым гаджетом на мобильном рынке, который дает возможность играть в Fortnite на частоте 90 Гц. Это довольно приятный бонус, так как дисплей обновляется намного чаще, плавность изображения выше и сражаться с врагами намного проще. Да, стоит отметить, что в будущем таких смартфонов будет куда больше и производитель явно сделает упор не только на этом преимуществе смартфона. Но если вы большой фанат игры, хотите сражаться с врагами и иметь достаточно качественную картинку, то стоит присмотреться к этой модели смартфона. Да и стоимость у OnePlus 8 вполне адекватная, можно наслаждаться игровым процессом в полную силу. Вопрос только в том, что умеет этот гаджет за пределами игры, о чем поговорим позже.