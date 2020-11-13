OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition раскупили за минуту

Вчера в Китае стартовали продажи смартфона OnePlus 8T, выполненного в стиле одноименной игры. Как сообщают китайские источники, аппарат, который стоит 600 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, раскупили за считанные секунды. Через какое-то время он появился у перекупщиков, которые увеличили цену на 100-200 долларов.

Напомним, что Cyberpunk 2077 Limited Edition отличается уникальным дизайном корпуса, оформлением упаковки, специальными значками системных приложений, новой главной темой, а также специальной анимацией разблокировки по отпечатку пальца и анимацией зарядки.