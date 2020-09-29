OnePlus 8T Pro не выйдет в этом году

Представители компании OnePlus заявили о том, что смартфон OnePlus 8T Pro в этом году выпускать не планируют. Стоит отметить, что слухи относительно этого ходили на просторах интернета достаточно давно, но тогда пользователи мало что знали наверняка об этом гаджете. Теперь вот производитель заявил, что продукт выпускать не будут. Более того, есть информация о том, что устройство вовсе не планируют отправлять в релиз, так как разницы между текущим флагманом и OnePlus 8T Pro на самом деле просто не будет. Именно по этой причине производитель решил пропустить данный релиз, а новинку, которая будет представлена в обозримом будущем, покажут уже в следующем году в формате полноценного флагмана. Тогда можно будет говорить о преимуществах новинки.