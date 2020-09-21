OnePlus 8T будет официально запущен 14 октября

OnePlus 8T имеет такой же 6,55-дюймовый дисплей, что и OnePlus 7T, с дисплеем Full HD + Fluid AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Со сквозным объективом (вероятно, 32MP), расположенным в верхнем левом углу экрана.

Что касается мощности, смартфон получит процессор Snapdragon 865 с 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ / 256 ГБ памяти под управлением Android 11. OnePlus 8T вероятно, будет иметь в общей сложности четыре датчика камеры, включая исходную камеру на 48 МП + сверхширокоугольный объектив 16 МП + макрообъектив на 5 МП и датчик глубины на 2 МП. Также по слухам, новинка получит аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч с технологией WRAP Charge, мощностью быстрой зарядки 65 Вт.

Судя по постеру, компания OnePlus планирует представить 8T 14 октября 2020 года, но добавив, что дата выпуска может измениться.