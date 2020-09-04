OnePlus 8T получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Профильное издание AndroidCentral поделилось подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 8T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, основную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп (главный), 16 Мп (сверхширокоугольный, 5 Мп (макро) и 2 Мп (для портретов), топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865+, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную оболочку OxygenOS 11 на базе операционной системы Android 11. Официальная презентация OnePlus 8T ожидается в конце этого или в начале следующего месяца.