OnePlus 8T получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Профильное издание AndroidCentral поделилось подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 8T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, основную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп (главный), 16 Мп (сверхширокоугольный, 5 Мп (макро) и 2 Мп (для портретов), топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865+, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную оболочку OxygenOS 11 на базе операционной системы Android 11. Официальная презентация OnePlus 8T ожидается в конце этого или в начале следующего месяца.

Комментарии и отзывы OnePlus 8T
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Новости:
Huawei Enjoy 20 Plus будет похож Mate 30. Рендер

В базе данных China Telecom обнаружились сведения о смартфоне Huawei Enjoy 20 Plus 5G, который еще не был...
OnePlus поставляет смартфоны с предустановленным Facebook

На просторах интернета достаточно активно обсуждают новость о том, что компания OnePlus официально постав...
Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K30 Ultra, который будет представлен уже зав...
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarЛучшие детские умные часы. Jet Kid Star
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.АлисаОбзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса
Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Qualcomm представила новую быструю заряд...
Qualcomm представила новую быструю зарядКомпания Qualcomm представила новый стандарт быстрой зарядки Quick Charge 5. ...
Olympus OM-D E-M10 Mark IV показали на р...
Olympus OM-D E-M10 Mark IV показали на рСетевые источники опубликовали первые качественные изображения беззеркальной фотокамеры Olympus OMD E-M10...
Intel Alder Lake-S намечен на вторую пол...
Intel Alder Lake-S намечен на вторую полКомпания Intel подтвердила, что её 10-нанометрвоые процессоры Alder Lake выйдут на рынок второй половине ...
Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки ...
Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки Сегодня в центре внимания недорогая акустическая система Genius SP-Q180 формата 2.0. Эти колонки ориентир...
ZMI USB PD 65 Вт готовится к релизу...
ZMI USB PD 65 Вт готовится к релизуВ последнее время многие производители стали делать упор именно на скорость зарядки, ведь для большинства...
В PUBG стартовал новый восьмой сезон...
В PUBG стартовал новый восьмой сезонРазработчики PUBG рады сообщить о том, что игра достигла 70 миллионов проданных копий и решила отпразднов...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духов...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовСегодня в центре внимания у нас будет встраиваемый духовой шкаф LEX EDM 070 BL. Среди его особенностей от...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition выглядит ...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition выглядит Достаточно часто крупные производители смартфонов делают новые версии уже популярных моделей, так как это...
Игровой компьютер Maingear Turbo оснащен...
Игровой компьютер Maingear Turbo оснащенMaingear Turbo это воплощение компактного роскошного компьютера. Система выглядит потрясающе и обеспечива...
Samsung Galaxy Fold Lite перенесли на 20...
Samsung Galaxy Fold Lite перенесли на 20Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy F...
Redmi Note 9 слили в сеть...
Redmi Note 9 слили в сетьМы уже привыкли к тому, что пользователи получают информацию о смартфоне еще до того, как его официально ...
Captain America добавлен в Fortnite...
Captain America добавлен в Fortnite Fortnite продолжает вносить в игру разнообразие. Продолжая традицию Marvel, в игру был добавлен Капитан ...
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатураОбзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатура
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Обзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностьюОбзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностью
Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросамиОбзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor