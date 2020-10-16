OnePlus 8T поставляется без предустановленного Facebook

В последнее время многие пользователи стали жаловаться на то, что при покупке смартфона они получают дополнительный пакет программного обеспечения, который им не очень нужен на самом деле. Это и занимает лишнее место, и некоторые приложения потребляют лишнюю энергию, плюс это не нужно — если кому-то нужна программа, то он ее просто скачает. Теперь в смартфоне OnePlus 8T из коробки тоже не будет ничего лишнего, ведь даже приложение Facebook производитель решил напрочь удалить. Это значит, что покупатель получит полностью чистый смартфон, без дополнительного контента, и это крайне приятно — не нужно переживать о том, что какое-то приложение будет потреблять слишком уж много энергии. С другой стороны, если вам нужен Facebook — вы его просто скачаете.

Комментарии и отзывы OnePlus 8T
Обзоры:
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Новости:
Смартфон Vivo Y73s 5G оценен в 300 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y73s 5G, которая, как видно из названия, получила ...
Компания Huawei объявила о выпуске Mate 30 Pro E вместе с серией Mate 40

22 октября компания Huawei проведет конференцию по запуску, на которой ожидается первое официальное появл...
OPPO Find X2 - издание League of Legends выйдет 19 октября

Компания OPPO планирует выпустить специальную модель для смартфона Find X2 и линейки часов, основанную на...
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Лучшие игровые наушники. GIGABYTE AORUS H5Лучшие игровые наушники. GIGABYTE AORUS H5
Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE OnlineОбзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE Online
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Fold представят 30 се...
Lenovo ThinkPad X1 Fold представят 30 сеНа рынке складных смартфонов все складывается не лучшим образом, так как стоимость таких устройств крайне...
Рыночная стоимость компания Apple достиг...
Рыночная стоимость компания Apple достигЕще в августе 2018 года Apple стала первой американской компанией, чья стоимость составила 1 триллион дол...
Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite оценен в 280...
Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite оценен в 280Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, который первым на рынке получил новеньк...
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с...
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники сСегодня в центре внимания игровые наушники SVEN AP-G555MV с универсальным подключением и совместимостью с...
Умный рюкзак Samsonite на базе Google Ja...
Умный рюкзак Samsonite на базе Google JaБренд Samsonite представил два новых рюкзака Konnect-i, каждый из которых оснащен жаккардовой технологией...
Обновленный планшет Microsoft Surface Pr...
Обновленный планшет Microsoft Surface PrПару недель назад компания Microsoft представила обновленный планшет Surface Pro X, который получил более...
Смартфон Realme V5 получит аккумулятор н...
Смартфон Realme V5 получит аккумулятор нКомпания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V5, которая работает под управлением Andr...
Патч 1.04 для ПК-версии Horizon Zero Daw...
Патч 1.04 для ПК-версии Horizon Zero DawGuerrilla Games продолжает работу над производительностью для ПК-версии Horizon Zero Dawn. Разработчиком ...
Xiaomi Mi 10T представлен с дисплеем 144...
Xiaomi Mi 10T представлен с дисплеем 144Xiaomi представила последнюю серию телефонов Mi 10 через онлайн-мероприятие в прямом эфире. ...
Игровая гарнитура HyperX Cloud Core + 7....
Игровая гарнитура HyperX Cloud Core + 7.После успешного выпуска игровой гарнитуры Cloud Core, игровое подразделение HyperX выпустила версию с объ...
Google Chrome Canary теперь может провер...
Google Chrome Canary теперь может проверЕщё в октябре прошлого года, компания Google представила множество функций конфиденциальности для Google ...
Подбираем чехол для Redmi Note 8...
Подбираем чехол для Redmi Note 8Довольно часто пользователи жалуются на необходимость приобретения дополнительных аксессуаров для своих с...
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышкиОбзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
Лучшие игровые наушники. GIGABYTE AORUS H5Лучшие игровые наушники. GIGABYTE AORUS H5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor