OnePlus 8T поставляется без предустановленного Facebook

В последнее время многие пользователи стали жаловаться на то, что при покупке смартфона они получают дополнительный пакет программного обеспечения, который им не очень нужен на самом деле. Это и занимает лишнее место, и некоторые приложения потребляют лишнюю энергию, плюс это не нужно — если кому-то нужна программа, то он ее просто скачает. Теперь в смартфоне OnePlus 8T из коробки тоже не будет ничего лишнего, ведь даже приложение Facebook производитель решил напрочь удалить. Это значит, что покупатель получит полностью чистый смартфон, без дополнительного контента, и это крайне приятно — не нужно переживать о том, что какое-то приложение будет потреблять слишком уж много энергии. С другой стороны, если вам нужен Facebook — вы его просто скачаете.