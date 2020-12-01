OnePlus 9 Pro 5G показали на рендерах

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания OnePlus готовит к релизу свой новый флагман, но в самой компании достаточно быстро опровергли данную информацию. Производитель заявил, что пока что дизайн устройства еще только обсуждается, как и остальные элементы устройства. Но на просторах интернета уже появились первые слитые фото флагмана OnePlus 9 Pro 5G, на основе которых дизайнеры нарисовали свои концепты. Оказалось, что устройство получит довольно стандартную форму камеры, без каких-либо особенных изысков и особенностей. Так что если вы давно мечтали о крутом продукте с необычным дизайном, то у нас для вас скорее плохие новости, чем хорошие. Производитель явно не планирует выпускать что-то уникальное.