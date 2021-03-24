OnePlus 9 Pro доступен для международной доставки

Магазин Giztop начал принимать международные предзаказы на флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, которые были представлены пару дней назад. Базовая модель доступна со скидкой за 660 долларов, а OnePlus 9 Pro – за 860 долларов. Как обычно, речь идет о китайских версиях с приложениями и сервисами Google.

Напомним, что OnePlus 9 Pro оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, топовым чипсетом Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тыльной квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхиширокоугольным модулем, 8-Мп телеофотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, 16-Мп фронтальной камерой для селфи на основе датчика Sony IMX471, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 11 c прошивкой Oxygen OS.
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
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