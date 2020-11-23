OnePlus 9 Pro появился на фото

В последнее время OnePlus экспериментирует с дизайном своих флагманских устройств, не останавливаясь на том, что было использовано в прошлом поколении устройств, представленных на рынке. Изначально компания не спешила впадать в причуды, но теперь, похоже, она выбирает некоторые из стилей, которые ранее пользовались популярностью у пользователей. Например, несколько месяцев назад компания представила OnePlus 8T, который впервые не был представлен с моделью Pro. В следующем году, в компания планирует официально представить OnePlus 9 Pro, который снова будет иметь экран с изгибами по краям. Вероятно, это некая цикличность дизайна, которая позволяет выбирать лучшее из лучшего для пользователей, которые предпочитают данного производителя.