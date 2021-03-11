OnePlus 9 Pro показался на промо-видео

Ожидается, что OnePlus запустит серию смартфонов OnePlus 9 уже совсем скоро, 23 марта. В преддверии запуска компания продолжила выпускать тизеры, содержащие интересные подробности предстоящей флагманской серии. Компания выпустила рекламный видеоролик для серии OnePlus 9, который позволяет впервые официально оценить дизайн OnePlus 9 Pro — ранее инсайдеры уже показывали данное устройство, но официальных данных о корпусе не было. Это не первое изображение смартфона, которое показал сам производитель, а не рендеры или сливы от инсайдеров. Впрочем, помимо дизайна никакой дополнительной информации в сети так и не появилось, так что остается только ждать новостей и надеяться на яркий анонс производителя. Это случится уже скоро.