OnePlus 9 Pro получит защиту от воды

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах OnepPlus 9, OnePlus 9E и OnePlus 9 Pro. Если верить источнику, защиту от воды и пыли согласно степени IP68 получит лишь старшая модель OnePlus 9 Pro. Отметим, что в случае с OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro полноценная защита также была только у последнего.

Что до остальных характеристик, OnePlus 9 Pro прочат 6,7-дюймовый дисплей Fluid Amoled с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопом и закругленными кромками, врезанную в левый верхний угол фронтальную камеру на 32 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 875, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, квадрокамеру с 5-кратным оптическим зумом, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
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