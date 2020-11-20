OnePlus 9 будет иметь аккумулятор на 5000 мАч

В интернете появились первые изображения будущего смартфона OnePlus 9. Рендеры указывают нам о том, как выглядит смартфон. Однако, устройство в конечном итоге может выглядеть иначе. Телефон очень похож на недавно выпущенный OnePlus 8T. На задней панели мы видим тройную камеру.

Также есть информация о начинке смартфона. Смартфон скорее всего будет работать на платформе Snapdragon 875. Дисплей получит частоту обновления 120 Гц. OnePlus 9 получит большой аккумулятор на 5000 мАч. С точки зрения дизайна и характеристик, смартфон не принесет чего-то нового. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в марте следующего года.