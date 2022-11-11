OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro обновили до Amdroid 13

Компания OnePlus начала распространение операционной системы Android 13 для прошлогодних флагманов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Любопытно, что публичный бета-тест для них стартовал всего две недели назад. Отмечается, что апдейт уже доступен для пользователей из США, Индии и Европы.

Напомним, что OnePlus 9 оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц и 10-битной глубиной цвета, однокристальной системой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68 и стереодинамиками.
Samsung Galaxy Z Fold4 получил Android 13…
Сегодня компания Samsung официально выпустила апдейт для своей фирменной прошивки One UI 5.0, которая отн…
Стартовали продажи защищенного смартфона Oukitel WP20 Pro…
Компания Oukitel объявила о старте продаж нового защищенного смартфона Oukitel WP20 Pro. …
Samsung пытается перехватить производство чипов у TSMC…
Ожидается, что в следующем месяце TSMC начнёт массовое производство своего 3-нанометрового техпроцесса, и…
Realme 10 Pro готов к выходу …
В базе данных China Telecom обнаружились сведения о смартфоне Realme 10 Pro, который скоро присоединится …
Realme 10 Pro+ получит изогнутый экран …
Сайт China Telecom рассекретил некоторые характеристики смартфона Realme 10 Pro+, официальный релиз котор…
Samsung скопировала главную фишку iPhone 14…
Одной из основных фишек новых iPhone является функция вызова экстренной помощи посредством спутниковой св…
Samsung Galaxy S23 получит устаревшую камеру и +100 мАч к ба…
Вчера в сети появились свежие инсайды относительно смартфона Samsung Galaxy S23, которые были восприняты …
Смартфон Poco F5 получит экран AMOLED QHD…
В базе IMEI обнаружились сведения о смартфоне Poco F5, который проходит под кодовым названием 23013PC75G.…
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor