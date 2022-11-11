OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro обновили до Amdroid 13

Компания OnePlus начала распространение операционной системы Android 13 для прошлогодних флагманов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Любопытно, что публичный бета-тест для них стартовал всего две недели назад. Отмечается, что апдейт уже доступен для пользователей из США, Индии и Европы.

Напомним, что OnePlus 9 оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц и 10-битной глубиной цвета, однокристальной системой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68 и стереодинамиками.