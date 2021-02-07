OnePlus 9 получит плоский дисплей как OnePlus 8T

Судя по слухам сети, грядущий OnePlus 9 получит тот же дисплей, что и OnePlus 8T. Флагман 2020 года оснащен 6,55-дюймовым плоским дисплеем с отверстием в ​​верхнем левом углу. Это означает, что у OnePlus 9 не будет изогнутого дисплея, как у обычного OnePlus 8.

Информация о плоском дисплее соответствует рендерингу OnePlus 9, который появился в сети еще в ноябре 2020 года.

Изображение показывает, что у телефона плоский дисплей, а не изогнутый. Этот дисплей должен быть панелью AMOLED и иметь частоту обновления 120 Гц.