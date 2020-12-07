OnePlus 9 засветился на живом фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен еще не представленный официально смартфон OnePlus 9. Отметим врезанную по центру дисплея фронтальную камеру, которая на предыдущих утечках была расположена в левом углу. На снимке можно заметить характеристики устройства: Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon x60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, тыльная квадрокамера с модулями разрешением 48 Мп, 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, 6,48-дюймовый Fluid AMOLED-экран разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также подэкранный дактилоскопический сенсор.