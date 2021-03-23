OnePlus 9R официально представлен

OnePlus выпустила игровой OnePlus 9R вместе с OnePlus 9 и 9 Pro. Это устройство стоит от 550 долларов и имеет AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 870 и множество других интересных преимуществ. Также стоит отметить, что компания OnePlus выпустила смартфон OnePlus 9R в двух версиях — с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, либо же с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами памяти. При этом базовая версия стоит 550 долларов, а модель топового уровня обойдется в 605 долларов. К сожалению, производитель принял решение выпускать смартфон сначала в Индии, а потом уже в других регионах, но, с другой стороны, для геймеров этот смартфон все равно будет интересным решением, которого стоит подождать.