OnePlus 9RT получит 50-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 9RT, выход которого ожидается ближе к концу этого года. Устройству прочат предустановленную ОС Android 12, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины сцены), AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, батарею емкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Также китайский производитель может представить до конца года две модели из серии Nord.

Комментарии и отзывы OnePlus 9RT
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