OnePlus 9RT представлен официально

Компания OnePlus пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью OnePlus 9RT, которая появится в китайской продаже уже 19 октября по цене в 510 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку также оснастили 6,62-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, новой системой охлаждения с тепловой трубкой, стереодинамиками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 с оптической стабилизацией), сверхширокоугольным модулем (сенсор Sony IMX481) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, толщиной 8,29 мм и массой 198,5 граммов. Версия на 8/256 ГБ обойдется в 545 долларов, а с 12/256 ГБ – 590 долларов.