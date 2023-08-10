OnePlus Ace 2 Pro получит 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X Hynix

Компания OnePlus объявила, что флагманский смартфон OnePlus Ace 2 Pro получит 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X производства Hynix и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0. Ранее было подтверждено наличие топовой 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, OLED-экрана Q9+ производства BOE с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц, глубиной цвета 10 бит и поддержкой HDR10+, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт и комплектного адаптера питания. Официальная презентация OnePlus Ace 2 Pro запланирована уже на 16 августа.