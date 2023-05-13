OnePlus Ace 2 Pro получит изогнутый экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие изогнутого дисплея с разрешением 1,5К от китайского производителя BOE, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (предыдущие слухи сообщали о MediaTek Dimensity 9000), тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеры на 16 Мп и батареи ёмкостью 5000 мАч. Напомним, что выпущенный в феврале этого года OnePlus Ace оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.