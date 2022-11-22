OnePlus Ace 2 получит 120-Гц AMOLED-экран

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат наличие флагманской платформы первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, от 8 до 16 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX890), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, хотя у предшественника была 150-Вт зарядка. Сведения раскрыл информатор Йогеш Брар, который известен сливом характеристик Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro.