OnePlus Ace 2 получит 120-Гц AMOLED-экран

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат наличие флагманской платформы первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, от 8 до 16 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX890), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, хотя у предшественника была 150-Вт зарядка. Сведения раскрыл информатор Йогеш Брар, который известен сливом характеристик Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Apple пришлось объяснять главную фишку iPhone 14…
Если вы следите за рынком высоких технологий, то знаете, что компания Apple совсем недавно официально пре…
Смартфон Oukitel WP21 получил два дисплея …
Компания Oukitel представила новый защищенный смартфон WP21, который станет доступен для покупки 24 ноябр…
ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition выйдет 29 ноября…
Компания ZTE объявила, что недавно представленный смартфон ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition появится в…
Honor Play 40 Plus получил АКБ на 6000 мАч…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Play 40 Plus, которая оценена в 165, 195 и 220 до…
OnePlus 11 Pro готовят к релизу с мощным процессором…
Только что в сети появился достаточно интересный слив о смартфоне OnePlus 11 Pro, который, вероятно, в бл…
Huawei пока что отказывается от своих чипов…
Некоторое время назад крупные производители смартфонов решили делать свои собственные процессоры, чтобы п…
Флагман Samsung Galaxy S23 показали на рендерах…
Авторитетный инсайдер Onleaks опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy …
У Pixel 7 и Pixel 7 Pro обнаружена уникальная фишка…
Только вчера компания Google официально представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые оказались до…
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor