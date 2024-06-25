OnePlus Ace 3 Pro будет поддерживать 120 к/с в тяжелых играх

Компания OnePlus продолжает знакомить пользователей с возможностями смартфона OnePlus Ace 3 Pro, официальный релиз которого состоится уже 27 июня. Утверждается, что грядущая новинка станет первой моделью на Android с поддержкой по умолчанию 120 к/с в производительных играх. Это будет возможно за счет некой «черной технологии», а также топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и продвинутой системы охлаждения с испарительной камерой площадью 9126 мм и графитом для повышения теплопроводность. Также уже подтверждено наличие батареи ёмкостью 6100 мАч, поддержки 100-Вт быстрой зарядки и рамки из авиационного алюминия.