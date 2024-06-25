OnePlus Ace 3 Pro будет поддерживать 120 к/с в тяжелых играх

Компания OnePlus продолжает знакомить пользователей с возможностями смартфона OnePlus Ace 3 Pro, официальный релиз которого состоится уже 27 июня. Утверждается, что грядущая новинка станет первой моделью на Android с поддержкой по умолчанию 120 к/с в производительных играх. Это будет возможно за счет некой «черной технологии», а также топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и продвинутой системы охлаждения с испарительной камерой площадью 9126 мм и графитом для повышения теплопроводность. Также уже подтверждено наличие батареи ёмкостью 6100 мАч, поддержки 100-Вт быстрой зарядки и рамки из авиационного алюминия.

Vivo представила уже третий смартфон V30 Lite…
Сегодня был официально анонсирован новый смартфон Vivo V30 Lite, который интересен не только своими харак…
Meizu 21 Note будет поддерживать 66-Вт зарядку …
В сети появились новые подробности о смартфоне Meizu 21 Note, официальный релиз которого состоится уже че…
В сеть слили реальную стоимость Realme GT6…
Если верить официальной информации, то компания Realme представит свой новый смартфон GT 6 в четверг, 20 …
Sony Xperia Pro-C получит 6-дюймовый экран …
Сетевые источники сообщают, что компания Sony разрабатывает второе поколение компактного камерофона Xperi…
Смартфон Bigme Hibreak получил черно-белый экран E-Ink…
Компания Bigme, известная своими электронными книгами, объявила о выпуске своего первого смартфона Bigme …
Смартфон Tecno Pova 6 Neo вышел в России …
Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo, которые были представлены ок…
Продажи смартфонов в США вновь упали…
Сегодня компания Counterpoint Research опубликовала свой анализ рынка смартфонов в США за первые три меся…
Redmi Turbo 3 выйдет 10 апреля …
Компания Xiaomi объявила, что презентация смартфона Redmi Turbo 3 пройдет 10 апреля в Китае. Также произв…
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor