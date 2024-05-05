OnePlus Ace 3 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Известный своей осведомлённостью информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие флагманского 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации, изогнутого OLED-экрана с частотой обновления 120 Гц и тыльной камерой с 50 Мп главным модулем на базе сенсора Sony IMX890, как в OnePlus Ace 3. Ранее другой авторитетный информатор сообщал об аккумуляторе ёмкостью 5800 мАч и поддержке быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Релиз OnePlus Ace 3 Pro ожидается в ближайшие недели.

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