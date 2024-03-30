OnePlus Ace 3 Pro получит металлическую рамку

Авторитетный источник Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, корпус со стеклянной тыльной панелью и металлической рамкой, дисплея со скругленными боковыми кромками, аккумулятор с высокой ёмкостью, поддержку 100-Вт проводной зарядки и продвинутую 50-Мп тыльную камеру. Также источник сообщает, что будущий OnePlus 13 оснастят китайским ультразвуковым дактилоскопическим сенсором. Выход OnePlus Ace 3 Pro состоится летом, а OnePlus 13 придется подождать до четвертого квартала этого года.