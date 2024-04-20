OnePlus Ace 3 Pro получит ёмкий аккумулятор

Известный правдивыми утечками информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, OLED-дисплея с разрешением 1,5К, боковой металлической рамки, нового стеклянного покрытия задней панели, основной камеры с главным модулем на 50 Мп и очень ёмкой батареи (вероятно, не меньше 5500 мАч).

Напомним, что выпущенный в начале года OnePlus Ace 3 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.