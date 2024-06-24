OnePlus Ace 3 Pro получит рамку из авиационного алюминия

Компания OnePlus продолжает делиться подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, официальная презентация которого состоится 27 июня. Итак, аппарат получит систему охлаждения с испарительной камерой площадью 9126 мм и графитом, повышающим теплопроводность на 70%, а также рамку корпуса из авиационного алюминия. Ранее производитель подтвердил наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 6100 мАч и поддержки 100-Вт проводной быстрой зарядки. OnePlus Ace 3 уже вызвал немалый ажиотаж – в Китае на него было оформлено 230 тысяч предварительных заказов.

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