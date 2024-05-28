OnePlus Ace 3 Pro получит заднюю панель из натуральной керамики

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, официальный релиз которого ожидается уже в июле или августе этого года. Утверждается, что аппарат получит тыльную панель из натуральной белой керамики. Таже будут более доступные варианты: серебристая из стекла и пластиковая с покрытием из эко-кожи. Ранее сообщалось о наличии двухъячеечной батареи суммарной типичной ёмкостью 6100 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, топового 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой до 3,3 ГГц и графикой Adreno 750, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти в максимальной конфигурации, изогнутого OLED-экрана с частотой обновления 120 Гц и основной камеры с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony IMX890, как в OnePlus Ace 3.