OnePlus Ace 3 Pro представлен официально

Компания OnePlus представила ожидаемый смартфон Ace 3 Pro, который оценен на дебютном китайском рынке в 440, 480, 520 и 605 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Керамическая версия обойдется в 550 и 630 долларов за варианты с 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым OLED-экраном 8T LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, встроенной памяти UFS 4.0, системой охлаждения площадью 9 126 мм², тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей высокой плотности ёмкостью 6100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модулем NFC и рамкой из алюминиевого сплава аэрокосмического класса.