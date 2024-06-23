OnePlus Ace 3 Pro стал хитом еще до релиза

Компания OnePlus сообщила, что на еще не представленный официально смартфон OnePlus Ace 3 Pro оформлено более 230 тысяч предзаказов. И это только в одном официальном магазине. Судя по всему, пользователей впечатлили некоторые из уже известных параметров грядущей новинки – батарея Glacier Battery ёмкостью 6100 мАч и поддержка 100-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон также получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей BOE S1 с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, селфи-камеру на 16 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-800), 8 Мп и 2 Мп, а также флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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