OnePlus Ace 3 Pro засветился в базе данных регулятора

В базе данных китайского сертификационного ведомства 3C появилось упоминание смартфона OnePlus Ace 3 Pro, который еще не был представлен официально. Регулятор подтвердил наличие зарядного устройства мощностью 100 Вт (11V/9,1A). По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, смартфон также оснастят 4-нанометровой флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 6100 мАч и основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп.