OnePlus Ace 3 был официально представлен в Китае

После месяцев утечек характеристик, рендеров и прочих деталей новый смартфон OnePlus Ace 3 официально представлен — правда, пока что только в Китае. Смартфон появится на международных рынках позднее в этом месяце под названием OnePlus 12R, но пока что точных данных о дате запуска нет — всё появится немного позже. И несмотря на то, что смартфон поражает своими характеристиками и возможностями, основное преимущество гаджета в том, что он способен всё это предоставить по достаточно низкой стоимости. Например, смартфон OnePlus Ace 3 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, а не на самом последнем Gen 3, но на самом деле это не такая уж проблема, потому что разница между процессорами в плане производительности не такая уж высокая, а при этом чип прошлого поколения стоит дешевле и даже немного меньше нагревается.

Кроме того, OnePlus Ace 3 использует тот же дисплей, что и флагман OnePlus 12, но на этот раз разрешение снижено до 1,5K. Но здесь потенциальный покупатель всё равно получает ту же технологию LTPO, частоту обновления, а также пиковую яркость в 4 500 нит (с яркостью 1 600 в режиме высокой яркости при ручном регулировании). Это первоклассный дисплей топового уровня, который точно заслуживает внимания. Также OnePlus Ace 3 поставляется с внушительным объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным накопителем до 1 ТБ хранилища. Также здесь установлен самый большой аккумулятор на 5 500 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки на 100 Вт и многое другое.