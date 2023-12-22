OnePlus Ace 3 готов к выходу

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station раскрыл дату презентации смартфона OnePlus Ace 3. Релиз состоится в Китае уже 4 января. По данным источника, аппарат оснастят 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном BOE X1 LTPO с разрешением 2780:1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулированием 2160 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.