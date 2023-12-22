OnePlus Ace 3 готов к выходу

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station раскрыл дату презентации смартфона OnePlus Ace 3. Релиз состоится в Китае уже 4 января. По данным источника, аппарат оснастят 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном BOE X1 LTPO с разрешением 2780:1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулированием 2160 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.

Samsung раскрыла характеристики процессора Exynos 2400…
Сегодня компания Samsung Semiconductor провела мероприятие System LSI Tech Day в Калифорнии, где производ…
Глобальный Redmi Note 13 Pro засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о международной версии смартфона Redm…
Бюджетный смартфон Oppo A18 вышел в России …
Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A18, который оценен в 15 тысяч рублей за верс…
Samsung Galaxy S23 FE оценили в 600 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов Galaxy S23 FE, который появится в продаже 26 октябре по…
Google Bard теперь умеет понимать видео с YouTube…
Вчера компания Google объявила о том, что команда разработчиков делает первые шаги в направлении, которое…
Samsung не планирует увеличивать ОЗУ в Galaxy S24…
До официального релиза серии смартфонов Galaxy S24 осталось всего несколько недель, а обычно в таких ситу…
Официально: Honor Play 8T получит батарею на 6000 мАч…
Компания Honor опубликовала тизер смартфона Play 8T, который раскрывает некоторые параметры грядущей нови…
Складной смартфон OnePlus Open получит продвинутую камеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне OnePlus Open, о…
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor