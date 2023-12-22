OnePlus Ace 3 получит батарею на 5500 мАч

В базе данных компании China Telecom обнаружились подробности о характеристиках смартфона OnePlus Ace 3, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2480:1264 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержку 100-Вт проводной зарядки, предустановленную прошивку ColourOS 14 на основе ОС Android 14, корпус с габаритами 163,30:75,27:8,8 мм и массой 207 граммов. Версия с 12/256 ГБ памяти будет стоить 460 долларов, с 16/512 ГБ – 520 долларов, а 16/1 ТБ – 560 долларов.

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