OnePlus Ace 3 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Ace 3, который еще не был представлен официально. Устройство с модельным наименованием PJD110 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 c тактовой частотой до 3,19 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 13. Аппарат набрал 1723 и 5164 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее стало известно, что OnePlus Ace 3 получит OLED-экран от китайского производителя BOE с разрешением 1,5K и пиковой яркостью более 2600 нит. Дата официальной презентации пока не раскрывается.