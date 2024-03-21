OnePlus Ace 3V оценен в 275 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Ace 3V, которая обойдется на родном для производителя китайском рынке в 275, 320 и 360 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/516 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт продаж намечен на 25 марта.

Новинка характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcoom Snapdragon 7+ Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, пиковой яркостью до 2150 нит, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, модулем NFC и предустановленной прошивкой ColorOS.

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