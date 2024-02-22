OnePlus Ace 3V оснастят чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3V, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.

Напомним, что представленный весной прошлого года OnePlus Ace 2V характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, платформой MediaTek Dimensity 9000, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.
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